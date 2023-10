Quattro passeggiate culturali lungo i corsi: "Quante storie da scoprire"

Quattro appuntamenti per le vie dei corsi di Forlì: questa l’iniziativa di ’Metropolis’, associazione socio-culturale che ha l’obiettivo di dar visibilità ad luoghi storici ed attività del centro storico forlivese e ha organizzato asseggiate per vie del cuore della città – ossia i quattro corsi Garibaldi, Mazzini, Diaz e Repubblica – settimanalmente il 7, 14, 21 e 28 novembre.

Denominata ’Per…Corsi’, la manifestazione ha una doppia finalità: non solo conoscenza dei principali punti storici di Forlì – con partenza e arrivo simbolico in piazza Aurelio Saffi – ma anche un obiettivo di benessere psicofisico promosso con l’attività fisica.

"Il punto è mettere al centro dell’agenda culturale cittadina il cuore della nostra città, scoprendo i luoghi di più storici di tradizione e memoria anche in chiave turistica. La volontà – spiega Marco Colonna, presidente dell’associazione Metropolis – è quella di mettere in connubio il benessere psicofisico dell’attività motoria con la conoscenza di tali luoghi, lavoriamo infatti non solo per la conoscenza ma anche per una buona qualità della vita delle persone. Il compito delle associazioni culturali è proprio questo, tenere e valutare il benessere dei propri concittadini".

L’intero evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Forlì. "La politica deve farsi portavoce della società civile e in tal senso ci muoviamo per questo: ringraziamo il Comune che ci aiuta a tener vivo il centro storico della città. Come associazione culturale noi presenteremo una sorta di decalogo di azioni che chiederemo a chi si candida di metter in campo. C’è necessità di rendere consapevoli i cittadini dello sviluppo di tali politiche di riqualificazione da parte dell’amministrazione. Si tratta di far diventare Forlì una città metropolitana aperta al nuovo e alle differenze", conclude Colonna.

A fare eco al promotore dell’evento c’è l’assessora Andrea Cintorino, con deleghe al centro storico, partecipazione, pari opportunità, turismo, mercati e fiere: "Ringrazio Metropolis perché mette in campo il proprio sapere, in forma gratuita. Dal punto di vista riqualificativo noi come amministrazione ci siamo mossi su tali spazi del centro storico, un esempio è il cantiere in corso della Repubblica così come gli altri sparsi per la città, realizzati grazie ai fondi del Pnrr".

Il luogo di partenza e di arrivo, quindi, sarà Piazza Saffi, con orario di inizio previsto sempre per le 18. Il primo appuntamento vedrà protagonista l’area di corso Garibaldi, mentre nei successivi eventi sarà la volta rispettivamente di corso Diaz, poi Mazzini e infine Repubblica. La partecipazione alle passeggiate culturali è gratuita e aperta a tutti. In caso di maltempo si procederà ad un rinvio.