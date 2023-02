‘Quegli occhi’: online il brano di Edoardo Di Tondo alias Libero

Edoardo Di Tondo, in arte Libero, cantautore forlivese appena 17enne uscirà oggi con il nuovo singolo dal titolo ‘Quegli occhi’, per l’etichetta discografica NeedaRecord. "Sono contentissimo – dichiara – perché è da tanto tempo che aspetto questo momento. Voglio far conoscere la mia musica, questa è la cosa che mi sta più a cuore". Nel suo nuovo brano Libero si propone di raccontare tante emozioni che ha vissuto in prima persona: la delusione per un amore andato male, la sensazione di non sentirsi all’altezza, la paura di non riuscire a liberarsi dai disagi e dalle difficoltà con cui ha convissuto sin da bambino.

"Sono consapevole – continua Libero – che le mie canzoni non portino gioia e felicità, ed è proprio per questo che punto ad arrivare ad ascoltatori che, come me, abbiano qualcosa dentro che non riescono a tirare fuori. Spero di riuscire a trasmettere queste emozioni tramite la mia propria musica. Il testo di ‘Quegli occhi’ – prosegue– è quello che tra tutti sento più mio. Ci ho impiegato tanto tempo a scriverlo perché volevo fosse qualcosa di importante. Così mi sono messo in gioco e mi sono sentito pronto per la prima volta a parlare in modo chiaro e sincero del mio difficile passato. Questa è una cosa che spesso mi blocca, perché mi sento fragile. Allo stesso modo spero che chi ascolta i miei brani si possa immedesimare nei miei testi per avere la possibilità di capirli a fondo". Il brano sarà disponibile online dalla mezzanotte di oggi, mentre il videoclip ufficiale del brano, diretto da Daniele Barrhout noto videomaker di Milano, sarà disponibile dalle 14 dello stesso giorno sul canale ‘Vevo’ di YouTube.