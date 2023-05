Quegli scout diventati ‘grandi’ "Esperienze che segnano la vita"

di Sofia Nardi

Semel scout, semper scout: è un motto del gruppo che significa che, se si diventa scout, lo si rimane per tutta la vita. È proprio questa l’esperienza dei tanti forlivesi che, ormai adulti e dopo aver intrapreso strade diverse, continuano a sentirsi legati al loro gruppo e a ricordare con affetto gli anni trascorsi con il fazzoletto al collo. "Ero nel gruppo ‘Forlì 2’, nella parrocchia dei Cappuccinini – racconta l’attore e regista Marco Cortesi –. Ho iniziato quando avevo 5 anni e continuo ancora oggi: partecipo, con i miei spettacoli, a molti campi. Del resto se faccio questo lavoro è grazie agli scout: da ragazzo ho preso parte a un servizio in un campo profughi in ex Jugoslavia e tenevo un diario sulle mie esperienze quotidiane. Una volta tornato a Forlì fui invitato a leggere una pagina di quel diario di fronte a un pubblico. Al termine della serata ricordo che pensai: ‘bene, è quello che voglio fare nella vita’. È stato così: oggi raccolto storie in giro per il mondo, ascolto testimonianze e le racconto. Lo scoutismo mi ha cambiato la vita".

Anche per Marco Selvi, ricercatore di astrofisica nei laboratori sotterranei sul Gran Sasso, lo scoutismo è stato determinante: "Sono entrato nel ‘79, a Forlì 3, nella parrocchia di Santa Caterina. Ho continuato nello stesso gruppo fino a 21 anni e sono diventato capo nel 1992. Ancora oggi, quando posso, mi unisco alle uscite e ai servizi. È proprio negli scout che ho conosciuto mia moglie, Anna Natali, anche lei capo scout. Tanti aspetti dello scoutismo mi influenzano: la volontà di fare del proprio meglio, ad esempio, e un forte senso di gruppo. Soprattutto mi caratterizza la meraviglia di fronte alla natura: oggi studio l’universo tramite le particelle ed è un po’ come continuare a guardare la natura, proprio come quando sono con gli scout".

Ha fatto l’esperienza scout anche Maurizia Squarzi, presidente di CavaRei e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Carisp: "Ho cominciato quando avevo 15 anni, nel gruppo di San Martino, poi, da adulta, ho continuato da capo scout. Ho partecipato a un campo con un pancione di sette mesi e ho proseguito anche una volta che sono nati i miei bambini. Negli anni ho imparato tanto: il senso di servizio, la volontà di non vivere solo per se stessi e il senso di sfida che ancora oggi mi spinge a cercare di superare sempre i miei limiti. Ora questi principi li porto sul lavoro ogni giorno".

È stato tra i primi scout forlimpopolesi, il comico Enrico Zambianchi: "Eravamo ragazzini della parrocchia e, parlando con don Roberto Rossi, decidemmo di portare gli Scout a Forlimpopoli. Ci siamo buttati con entusiasmo, desiderosi di imparare canti e fare esperienze. Affinché potessimo metterci al pari con gli altri che avevano iniziato prima di noi, il capo scout forlivese Andrea Cimatti ci portò due giovani scout forlivesi già addentro in quel mondo. Ecco, una di quelle due ragazze oggi è mia moglie. Ricordo tante belle esperienze, in quegli anni. Una su tutte? Quando andammo in bici da Forlimpopoli a Venezia".

Anche Sara Samorì, consigliera comunale (gruppo misto) ed ex assessora allo sport, è stata nei ‘lupetti’, in particolare a ‘Forlì 3’, in zona piscina: "Ricordo che il parroco di allora era lo splendido don Arturo Femicelli e noi bambini lo chiamavamo con affetto Balù, come l’orso del Libro della Giungla. Ho un ricordo molto vivido di quegli anni anche perché penso che lo scoutismo, al pari dello sport, mi abbia formato come persona. Ho conosciuto il senso di amicizia, il rispetto, il sacrificio, l’umiltà, l’altruismo e l’importanza di giocare pulito. Lì nascono davvero rapporti e affetti che durano tutta la vita".

Lo storico Mario Proli era nel gruppo di Predappio: "Ho cominciato alla fine degli anni ‘70. A portare gli scout in paese fu don Antonio Piancastelli. Per me è stata un’esperienza molto formativa. Era bello trovare un rapporto diretto con la natura e avvertire un senso di responsabilità collettiva. Lì davvero impari a cavartela in situazioni nuove e spesso difficili. Ricordo bene tutti i canti e la bellezza dei campeggi in tenda. Una volta redigemmo addirittura un nostro giornalino con il ciclostile. L’esperienza che ricordo di più? Il servizio a un campo in Abruzzo: fu durissimo perché dovevamo portare legna e pulire latrine, eppure lo ricordo sempre con un sorriso".

Era nel gruppo di Meldola, Alberto Zattini, direttore di Confcommercio: "Penso a quegli anni come momenti meravigliosi che mi hanno insegnato il senso di responsabilità, di disciplina, ascolto e cura. Ricordo, in particolare, le uscite nei boschi in coppia: una volta ci perdemmo per molte ore e da quell’esperienza, che ora ricordo con tenerezza, imparai davvero cosa voleva dire essere compagni di strada, supportarsi e farsi coraggio. Insegnamenti che mi accompagnano ogni giorno".