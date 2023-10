Quei colossi salvati: "Sono pezzi di storia. E d’estate ci sono ancora molto utili"

"I serbatoi pensili dell’Acquedotto di Romagna non saranno abbattuti perché sono tutti funzionali. Li stiamo adeguando tutti per metterli in sicurezza sia dal punto di vista sismico che gestionale". A parlare è il presidente di Romagna Acque-Società delle Fonti Tonino Bernabè, società che nel territorio forlivese e cesenate è proprietaria di 28 serbatoi di cui 11 pensili. "Per intenderci, quelli pensili solo i più visibili con il logo della nostra società, ‘l’ondina azzurra’ – precisa Bernabè –. Sono quelli di Cesenatico e Cervia, ma ben conosciuti sono anche quelli a Forlì in corso Diaz, presso lo stadio Morgagni, a Forlì Collina, Villagrappa e Forlimpopoli".

Pezzi di storia: quello del paese artusiano è stato progettato addirittura nel 1948 dopo che quello precedente era stato distrutto nel 1944 dai tedeschi. Da un punto di vista tecnico, sono "i punti di raccordo tra le condotte di adduzione e quelle di distribuzione". In sostanza, "sono serbatoi di accumulo d’acqua e che assolvono una funzione importante in caso di necessità per i fuori servizio legati alla manutenzione e quindi per impedire interruzioni nell’erogazione dell’acqua. Servono soprattutto d’estate quando l’utenza aumenta per la presenza dei turisti sulla costa. Li abbiamo ereditati dalle aziende precedenti, Amga e Cis". Tecnicamente, spiega il presidente, "abbiamo anche serbatoi interrati, attraversamenti aerei e cabine di derivazione attraverso le quali forniamo l’acqua ad Hera che poi provvede alla distribuzione".

Da un punto di vista meno razionale, Bernabè concede: "Le torri sono manufatti che fanno parte del panorama della pianura romagnola". Ma non è solo per questo che stanno sopravvivendo: "Negli anni scorsi i nostri tecnici, insieme all’Università di Perugia, hanno radiografato e censito tutti i serbatoi di nostra proprietà per renderli sempre più sicuri e funzionali e nel contempo valorizzarli. I parametri utilizzati per la schedatura sono stati l’epoca di costruzione, se sono ubicati in zona sismica, la loro tipologia costruttiva e la loro posizione strategica e anche gli aspetti legati alla loro gestione. Dal quadro emerso si è registrata la funzionalità di tutti i manufatti ad eccezione di quello sulla diga del Conca nel Riminese".

Senza dimenticare che l’acqua proveniente dall’impianto di potabilizzazione di Capaccio (Santa Sofia) viene trasferita fino alle vasche di carico di Monte Casale di Bertinoro (190 metri sopra il livello del mare) attraverso la cosiddetta "condotta principale" lungo la quale sono state realizzate tre spillature per consegnare la risorsa idrica a di Santa Sofia, Cusercoli e Meldola. Dalla cerniera idraulica di Monte Casale si sviluppano i due rami principali dell’acquedotto, le cui condotte formano due ampi anelli, uno in direzione nord-ovest e uno in direzione sud-est. Le reti sono poi collegate fra loro attraverso diversi impianti di interconnessione.

"Per quanto riguarda Forlì abbiamo provveduto – continua il presidente di Romagna Acque – all’adeguamento sismico del serbatoio pensile di corso Diaz un paio di anni fa, insieme alla sua valorizzazione". Cioè? "Abbiamo dato a diversi gestori di telefonia mobile la possibilità di installare le loro antenne. I costi per tutti gli adeguamenti di questi manufatti non vengono però riconosciuti dalla agenzia nazionale Arera e da quella regionale Atersir nelle tariffe praticate agli utenti e quindi le risorse sono indicate nei nostri bilanci e non le recuperiamo".