Quei debiti virtuosi: "Per lavori necessari"

Debiti virtuosi. In quanto utilizzati per i "lavori di somma urgenza" relativi ai dissesti idrogeologici tra settembre e ottobre 2024. Cosi la Provincia di Forlì-Cesena ha valutato i 1.394.000 euro di passività, tanto che il Consiglio ha deliberato all’unanimità il riconoscimento della legittimità della somma. Che è stata ritenuta essenziale "per ripristinare la sicurezza della viabilità provinciale, gravemente compromessa dalle intense precipitazioni che hanno colpito il territorio in due ondate successive".

I lavori – in deroga alle normali procedure di affidamento – vennero effettuati ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 36/2023, e hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza di tratti stradali colpiti da frane e smottamenti, con l’obiettivo "di rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e ripristinare la normale circolazione".

"Questi interventi erano assolutamente improrogabili – dichiara il presidente della Provincia Enzo Lattuca – le eccezionali ondate di maltempo che hanno colpito il nostro territorio a partire dal 17 settembre e successivamente dal 17 ottobre 2024 hanno provocato danni importanti alla nostra rete viaria provinciale. Abbiamo dovuto agire con la massima tempestività per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare collegamenti essenziali".

In totale, sono stati eseguiti sei interventi di somma urgenza: quattro relativi agli eventi di settembre, per un totale di 509.000 euro, e due relativi agli eventi di ottobre, per complessivi 885.000 euro. Uno di questi ultimi hanno riguardato Riva della Pappona nel comune di Modigliana, uno dei più colpiti dalle recenti calamità.