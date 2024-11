Quei volontari instancabili Nuovi corsi, via alle iscrizioni

Aperte le iscrizioni per assistenti civici, in riferimento all’11esimo corso di formazione, in programma all’inizio del 2025.

Il via libera al nuovo protocollo è giunto al termine di un incontro tra il vicesindaco di Forlì, Vincenzo Bongiorno, e il nuovo consiglio direttivo degli assistenti civici, di cui fanno parte: il presidente, Morena Piazza, il vice presidente, Giorgio Antonini, i consiglieri Marina Ghirelli, David Cetola, Teresa Robertiello, Massimo Gasperoni, Gabriele Valentini, il coordinatore Vanni Ravaglioli e il presidente onorario Aldo De Bellis.

Istituiti a Forlì nell’agosto del 2008, nei primi 15 anni di attività i volontari al servizio dei cittadini hanno messo a disposizione della città 42.200 ore di lavoro, per un totale di 21.300 servizi. Per quanto riguarda il 2024, il dato dei primi nove mesi, da gennaio a settembre, è di 2.250 ore di impegno, per un totale di 975 servizi. Attualmente sono circa 40 gli assistenti civici attivi. "La loro opera per la città è preziosissima", rimarca Bongiorno. Per info ed iscrizioni, contattare il 335.1723543 oppure scrivere alla mail assistenti.civici@comune.forli.fc.it.