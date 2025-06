"Quel buco c’era già". La difesa: "Responsabilità delle autorità preposte"

"Il buco sul fiume Montone non l’abbiamo fatto noi". Netta l’argomentazione conclusiva dell’avvocato Gianluca Lebro, difensore di Graziano Pastorelli, ingegnere di Autostrade per l’Italia a processo per l’alluvione di Villafranca e San Martino di Villafranca del 13 maggio 2019. Lebro chiede l’assoluzione dall’accusa di inondazione colposa "perché il fatto non sussiste": la falla da cui è fuoriuscita l’acqua dovuta ai violenti nubifragi di quei giorni sarebbe precedente, secondo i consulenti tecnici della difesa, ai lavori avviati sul viadotto in corrispondenza del fiume Montone, il cui primo sopralluogo, secondo quanto riportato dalla stessa pm, Federica Messina, risale al dicembre 2018. Stando alle perizie di parte, la prima volta in cui l’autorità di bacino attestò le criticità del tratto del fiume sotto il cavalcavia dell’autostrada risalirebbe ad una documentazione del 2003, di sedici anni precedente all’alluvione del 2019. "Il perito ha definito le condizioni dell’alveo del fiume e del canale di scolo pessime, e completamente intasate da anni – sottolinea Lebro –. Chi aveva quindi la responsabilità delle criticità dell’argine? L’autorità preposta, non certo l’ingegner Pastorelli". A confermare la preesistenza del buco nell’argine, una foto presentata dall’avvocato Lebro risalente al 2018, in cui si osserva un uomo entrare all’interno del pertugio insieme ai suoi due figli piccoli. "Episodio che non avrebbe destato la preoccupazione delle autorità preposte". A questo si aggiungerebbe la portata eccezionale del nubifragio del maggio 2019, comparabile, secondo i consulenti di parte, alle alluvioni verificatesi in tutta la Romagna tra il 2023 e il 2024. Anche gli altri avvocati della difesa, Serena Costa per Michele Renzi, direttore del Terzo Tronco di Autostrade per l’Italia al momento dei fatti, e Maria Luisa Caliendi per Tonino Bartolotta, legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori di ristrutturazione, sono concordi nell’affermare che l’evento dannoso "non si sarebbe verificato se ci fosse stata una manutenzione ordinaria regolare sul tratto colpito".

"Sull’argine non sono mai stati fatti lavori – conferma l’avvocata Costa –. In questo processo non è stata portata alcuna prova a sostegno della colpevolezza di Renzi, anzi: il direttore ha seguito le procedure previste da Autostrade, assicurandosi di non violare alcuna regola cautelare, dato che l’argine non è stato toccato. Inoltre – aggiunge la difesa di Renzi, già in carcere per la strage dell’Acqualonga del 2013 –, per sancire una condanna bisogna accertare la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento dannoso: come si può pensare che Renzi, dai suoi uffici, potesse prevedere un evento meteorologico di tale portata?".