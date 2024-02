Quel laboratorio politico oltre il Pd

Forlì è stato un laboratorio del ‘renzismo’. Qui un sindaco dei ds (Nadia Masini) fu battuta da un outsider (Roberto Balzani) che si dichiarò qualche anno dopo sostenitore di Matteo Renzi. Il Pd ha avuto un segretario (Marco Di Maio) che è stato tra i fondatori di Italia Viva. Qui – nella piccola frazione di Borgo Sisa – l’allora sindaco di Firenze lanciò la campagna per le primarie ricomparendo a fine agosto in un tripudio di folla. Ancora: alle elezioni politiche del 2022 quell’area – pur col nome di Carlo Calenda sul simbolo – pesava in città quasi il 10%. Oggi quell’eredità converge su Zattini? Non tutta, pare già di capire. Cosa significa, allora?