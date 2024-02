Quel laboratorio politico oltre il Pd. Ma anche a destra non sarà facile

[Segue dalla Prima]

Significa che c’è una parte dell’elettorato forlivese che è incline a votare a sinistra, ma da tempo non ne digerisce slogan, liturgie e soprattutto quei segretari, sindaci e consiglieri regionali di altre città che considerano la nostra come subalterna. Gessica Allegni ha provato a sopperire con astuzia tattica (ha sondato anche Claudio Vicini), Graziano Rinaldini ponendosi come "uomo del fare" (così hanno detto i 5 Stelle). Non è stato sufficiente a convincere Italia Viva, forse nemmeno Azione. Attenzione però: questo comporta nuove sfide anche per Zattini. Come andrà la convivenza, a destra, con alleati che elogiano Davide Drei (come Sara Samorì)? Senza contare i civici del 2019, tutti molto più a destra.

Marco Bilancioni