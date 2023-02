"Quel sentiero ci ha visto insieme mille volte"

Trascinati dal nostro spirito guida, siamo ascesi al crepuscolo sulla torre millenaria con due ichnusa, ricordi? Soli, vicino al cielo. Tutto il mondo sotto di noi. Il nostro tempo poteva fermarsi in quel viaggio e, invece, viviamo e vivremo assieme altri momenti così, dove bere una buona ’bibita’. Da Sutpen a Rosa, per il nostro disegno.

***

C’è un sentiero nel bosco oltre la sbarra che da tempo ormai ci vede arrivare all’alba e tornare mille volte insieme. Una passione, la nostra, stracolma di emozioni vissute e condivise con cesto in spalla e scarponi ai piedi.

Ci mancherà un giorno quel nostro andar per funghi sempre e solo... insieme.

Da Anna a Mauro

***

Nei momenti in cui la vita sembra un arido deserto e guerre e terremoti mi circondano, il tuo sorriso è la mia unica oasi di speranza e riconciliazione. Ti amerò sempre. Da Gianpaolo a Franca

***

Niente più dell’amore ci unisce alle altre cose. Da Franca a Giampo

***

Quando ti ho stretta tra le braccia, mi sono sentito bene, mi sono sentito finalmente a casa. Con questi tassi che crescono sempre di più, avrò un mutuo a vita… te l’ho detto che mi sei sempre più cara…. Da Mirco a Elisa

***

Sei la mia neve d’estate, il mio blu dipinto di blu, la mano che cerca la mia nei sussurri del mattino ( sì, ci sono). Sei lo sguardo che mi fa sentire complice, sei QUEL gesto che nei giorni stropicciati mi fa vivere più forte. Sei una parte di me che va in giro per il mondo. Eli per Mi

***

Sarai per sempre il mio unico granellino di sabbia... L. Riv

***

Sono le emozioni che danno senso alla vita. I ricordi sono incancellabili e spesso diventano il motore del domani. Tu non sarai mai il mio passato, perché vivi dentro di me nutrendoti del mio amore. Il tuo poeta

***

Sono sufficienti i ricordi delle nottate passate insieme, delle parole dolci e delle nostre litigate per sorridere e ricordare che l’unica cosa che mi rende felice ora sei tu. Lorenzo

***

In amore non può essere tutto perfetto, ma è questo il bello, ci sono momenti brutti e subito dopo belli, è un po’ come sulle montagne russe, il momento più bello è quando si va giù fino a perdere il fiato e poi torni su, vai giù ancora, ed è lì che decidi che la giostra la rifaresti all’infinito. Alessandro