Quella dei Gardini è una ’Tavoletta d’oro’

Anche quest’anno l’Oscar del cioccolato artigianale si è fermato a Forlì, anzi, per essere precisi, a Vecchiazzano: i fratelli Gardini, eccellenza cittadina del cioccolato, si sono nuovamente aggiudicati, in due categorie, il prestigioso premio ‘Tavoletta d’oro’, giunto alla 22ª edizione. I maestri forlivesi della cioccolata salgono dunque sul podio per il dodicesimo anno consecutivo: la prima ‘Tavoletta d’oro’ risale infatti al 2012, anno in cui i giudici premiarono la collezione di tavolette al sale dolce di Cervia (uno dei best-seller del marchio). Da allora, l’azienda forlivese ha ricevuto almeno una menzione all’anno, oltre a svariati riconoscimenti internazionali.

Nell’edizione 2024 due creazioni si sono assicurate il massimo riconoscimento: nella categoria ‘Cioccolati con ripieni’ è stata premiata, per il secondo anno consecutivo, la tavoletta al gin ‘Primo di Romagna’. Composta da una copertura di cioccolato misto fondente e da un ripieno di ganache al gin ‘Primo’ della Premiata officina Lugaresi – bevanda alcolica a base di ginepro e sale dolce di Romagna, ideata dal cesenate Federico Lugaresi – la tavoletta è parte della selezione dedicata al legame tra cioccolato e territorio.

La categoria ‘Latte ad alta percentuale di cacao’ ha visto trionfare, invece, la tavoletta di cioccolato al latte con cacao 42%. Premiato per la sua consistenza vellutata e il gusto armonioso e persistente, garantito dall’alta percentuale di massa di cacao, il prodotto contiene una miscela di pregiate origini di fave di cacao. Ma l’elenco dei riconoscimenti non si esaurisce qui: numerose creazioni dell’azienda sono state insignite dell’altrettanto ambita etichetta ‘Cioccolati d’eccellenza’ in varie categorie: in quella dei cioccolati ripieni, la tavoletta ‘Insolito’ con gianduia salata; nella categoria ‘Cioccolati grezzi’ la tavoletta ‘Rustico’ con zucchero mascovado; le praline alla zuppa inglese nella categoria ‘Praline’; il cremino ‘Trilogy’, con pistacchio, noci e amarene (un altro classico della maison forlivese), nella categoria ‘Cremini’; la tavoletta al caffè e cardamomo e quella all’anice stellato, finocchio e vaniglia del Madagascar, nella categoria dedicata agli ‘Aromatizzati’. Infine, l’e-commerce alimentare ‘Spaghetti & mandolino’, portale di riferimento per l’acquisto di eccellenze dell’enogastronomia italiana, ha riconosciuto ai packaging Gardini una menzione per l’efficacia comunicativa.

La ‘Tavoletta d’oro’ è promossa dall’associazione Compagnia del cioccolato. Le commissioni, composte da degustatori professionali, giornalisti ed esperti del settore, hanno un ‘ingrato‘ compito: assaggiare prodotti appartenenti a 15 categorie, selezionare i cioccolati di eccellenza e decretare un vincitore.

Maddalena De Franchis