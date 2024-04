Quella volta che venne Rodari. Mostra e ’Comunità educanti’

Cinquant’anni fa il celebre pedagogista e scrittore per l’infanzia Gianni Rodari tenne a Forlì una serie di convegni che ancora oggi rimangono nella storia della città, al punto che già nei mesi scorsi ha preso vita un lungo calendario di eventi che prosegue anche in aprile, all’interno del programma ‘Comunità educanti e creatività al servizio del bambino’. Da martedì 9 aprile e fino al 2 maggio nella biblioteca pedagogica ‘Duilio Santarini’ (via Paulucci Ginnasi 17) si terrà la mostra ‘Un binomio fantastico. Duilio Santarini e Gianni Rodari tra affinità e differenze’, curata da Elena Dolcini, Debora Garini e Agnese Savelli. "Rodari – spiega Elena Dolcini – fu chiamato qui in città proprio dal maestro forlivese Santarini con il quale condivideva molto. Proprio per questo abbiamo voluto organizzare una mostra che ha un carattere sia storico che contemporaneo: storico perché avrà come nucleo una serie di scatti realizzati nel 1974 da Sabatini, e contemporaneo perché sia Rodari che Santarini sono figure fortemente contemporanee che hanno saputo anche vedere i limiti della società nella quale si muovevano, mettendola in discussione".

La mostra è aperta il lunedì e il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 15 alle 18. Non solo: prosegue la realizzazione dell’‘Archivio della memoria’: "L’occasione – illustra la dirigente comunale del settore scuola Benedetta Squarcia – è stata quella della ricorrenza dei cinquant’anni dalla nascita di alcuni nidi e scuole dell’infanzia: un compleanno che vogliamo festeggiare andando a raccogliere i tanti lavori creativi che i bambini hanno realizzato nel corso degli anni e che in tanti custodiscono ancora gelosamente". La raccolta del materiale è cominciata a inizio aprile con il coinvolgimento di diverse scuole forlivesi ed è possibile aderire inviando il proprio materiale (che poi verrà restituito) ancora fino al 30 maggio. Il progetto ‘Comunità educanti’ prevede anche una lunga serie di eventi collaterali di vario tipo che si terranno tra aprile e giugno. Il primo evento, riservato ai bambini dai 4 ai 6 anni, si terrà già questo pomeriggio alle 16.30 presso la scuola Don Oreste Benzi (via dei Mille): sarà letta una fiaba ad alta voce e al termine sarà realizzato un pupazzo di lana greggia. Tutto il calendario completo con le iniziative è disponibile sul sito del Comune. Proseguiamo con gli eventi: la mattina del 18 aprile presso la scuola dell’infanzia Bolognesi/Santarelli (via del Camaldolino) si terrà un importante incontro con l’illustratrice Chiara Armellini che ha lavorato anche nell’illustrazione di libri dello stesso Rodari. Armellini incontrerà i bambini per animare un ‘laboratorio espressivo’. A seguire, alle 14.30, presso il reparto di Pediatria del Morgagni-Pierantoni, l’illustratrice prenderà parte, insieme ad altri ospiti, all’inaugurazione della mostra ‘Eccellenze italiane. Figure per Gianni Rodari’: la medesima mostra fotografica che è già stata esposta nei mesi scorsi sotto i portici di piazza Saffi troverà spazio all’ospedale di Forlì dove avrà un carattere permanente. "Questo lungo lavoro dedicato a Gianni Rodari – interviene l’assessora alla scuola Paola Casara – è un’occasione per fare emergere il lavoro degli insegnanti che spesso non è valorizzato quanto meriterebbe. Da Rodari e Santarini dobbiamo imparare ancora molto, ad esempio prendendo spunto dal loro insegnamento di metterci sempre in discussione perché nella vita, così come nell’insegnamento, non esiste nulla di granitico".