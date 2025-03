Quell’artista ritrovato. Nadiani seduce tutti, critica e pubblico

Rush finale per la mostra dedicata a Ettore Nadiani nel ventennale della morte del grande artista forlivese. La rassegna, a cura di di Ugo Berti e Maurizio Zattoni con la collaborazione di Gabriele Zelli, sarà visitabile fino a domani all’Oratorio di San Sebastiano di via Pace Bombace.

Un’esposizione che ha riscosso un enorme successo di pubblico e di critica quella intitolata alla memoria del caricaturista e pittore della nostra città e che rappresenta una sorta di ‘riappropriazione’ da parte della comunità di un importante bene artistico legato al nome di Nadiani.

Nonostante la provenienza diversa di quanto esposto, di proprietà della famiglia e del collezionista Maurizio Zattoni, è evidente il motivo che collega tra loro le opere: lo stretto legame dell’artista con Forlì. Sono visibili caricature di centinaia di personaggi locali, dipinti con suggestivi scorci urbani della città, copertine della storica rivista La Piè e cartoline eseguite per il mondo culturale ed economico romagnolo.

"Si è documentato in questo modo come Nadiani, divenuto celebre grazie alla sua vena come caricaturista, non sia confinabile nella sfera dell’esclusivo esercizio del segno, ma vada anzi riscoperto come artista di più ampie capacità creative e dotato di un non comune senso del colore", rimarcano gli organizzatori della mostra, che è promossa dal Comune di Forlì-assessorato alla Cultura, dal circolo Filatelico Numismatico Forlivese, dall’Associazione Mazziniana Italiana-Sezione ’Giordano Bruno’, dall’associazione culturale ’Tonino e Arturo Spazzoli’, dal comitato Pro Forlì Storico-Artistica e dall’associazione di cultura romagnola ’E’ Racoz’.

(orari 10.00 - 12.00 e 16.00 - 18.30. Per informazioni: 3357243824).