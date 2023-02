Quell’immagine sacra di bronzo scampata alle fiamme della guerra

Un’immagine della Madonna del Fuoco partita da Forlì, arrivata a Bologna, poi a Rimini, infine tornata in città dove, oggi, testimonia uno dei periodi più difficili della storia della città. Tutto comincia nel XIX secolo, quando la Fonderia Clemente Brighetti di Bologna realizza per la diocesi di Forlì la grande campana di bronzo destinata a troneggiare sopra la cattedrale: su questa, viene impressa anche un’immagine della Madonna del Fuoco. Di quel calco, nel 1880, viene realizzata un’unica riproduzione bronzea. Nel 1887 viene donata al nuovo vescovo di Forlì, Domenico Svampa, destinato nel volgere di sette anni a un incarico ancor più prestigioso: papa Leone XIII lo spostò a Bologna assegnandogli contestualmente la porpora cardinalizia. Nei suoi anni a Forlì, Svampa ebbe certamente modo di apprezzare un giovane sacerdote fresco di studi teologici a Roma, che insegnava in seminario e si dedicava ai giovani della parrocchia di San Mercuriale, come aiutante dell’abate Antonio Vitali: si trattava di don Vincenzo Scozzoli, nato nel 1858 a San Martino in Villafranca da una famiglia di modesti agricoltori. La sua attività coi ragazzi del centro si sviluppò così rapidamente che, nel 1893, la diocesi dovette pensare a un luogo più ampio: quello che oggi è...