Quell’insolito trio: note in casa di riposo

Restituire luce a occhi ormai spenti, donare un sorriso a chi lo ha perso o increspato, per malattia, eventi della vita o per il normale avanzare dell’età. E’ un’iniziativa portatrice di gioia quella che almeno una volta al mese un insolito trio di musicisti, talora allargato, mette in scena al centro sociale Giovannini - Mignani - Baccarini di Terra del Sole. Una band nata qualche anno prima del Covid e ormai collaudata, formata da personaggi molto noti in seno alla comunità termale e medicea: Giorgio Billi, maestro di generazioni di castrocaresi e terrasolani nonché papà del primo cittadino Francesco; don Marino Tozzi, parroco di Terra del Sole, insigne musicista e vicepresidente dell’associazione italiana Santa Cecilia per la musica sacra; Pino Bacchilega, già vicesindaco e membro del gruppo folk I Maggiaioli di Marradi, volontario di lungo corso. Poco meno di 250 anni in tre per un insieme decisamente trasversale. Regista dell’operazione è Urbano Ruffilli, a lungo al timone della casa di riposo, oggi serenamente pensionato e nonno. "Un tempo – spiega Ruffilli –, per rallegrare gli ospiti organizzavo il pianobar. Ma il musicista eseguiva un repertorio moderno e i nostri nonnini, poco partecipi, finivano sistematicamente per addormentarsi".

Da qui l’idea di stimolare i ragazzi di un tempo con musiche più vicine al loro sentire. "In maniera quasi casuale, e per questo parlo di trio per caso, ho messo insieme gli attuali membri del gruppo, che un tempo accoglieva anche la voce tenorile di Giuliano Bandinelli". Quando parte la musica, gli ospiti del pensionato appaiono galvanizzati. Chi ascolta in sedia a rotelle, chi appoggiato al carrellino, chi addirittura in piedi, rapito dallo spettacolo. Allegra esibizione che riesce ogni volta a compiere un piccolo miracolo: persino chi normalmente a fatica ricorda il proprio nome, viene coinvolto dalla musica e inizia a cantare brani un tempo in voga senza sbagliare neppure una parola. Il repertorio è molto vasto: si va da ‘O surdato ‘nnamurato’ a ‘Bella Ciao’, in omaggio alla neo-centenaria staffetta partigiana Amalia Geminiani. Billi sfodera la voce educata, Don Marino si accompagna con la tastiera, in attesa di imbracciare nuovamente la fisarmonica, temporaneamente accantonata a seguito di un piccolo infortunio, mentre Pino si diletta alla chitarra. Ruffilli è l’animatore: il Fiorello del centro sociale si avvicina agli anziani, li esorta a cantare e a battere le mani. A metà esibizione, merenda per tutti a base di gelato. Si riprende con lo struggente ‘Signore delle Cime’, brano con cui gli Alpini congedano gli amici strappati alle montagne, fino agli immancabili ’Inno di Mameli’ e ’Romagna Mia’.

Senza trascurare ‘Voglio vivere così, col sole in fronte’. "E nella Terra del Sole non potrebbe essere diversamente" dice divertito don Marino, che ricorda i grandi musicisti nati o formatisi nella cittadella come Cristiano Cavina, Stefano Mengozzi e Giulia Ricci. Man mano che si leva il canto, la voce si ingrossa, trasformando l’uditorato in coro partecipe. ‘Bacchi’ si lancia in un tête-à-tête con una signora, che canta ‘Avanti e indrè’ di Nilla Pizzi, scattando in piedi per accompagnare la voce con il ballo. "Per la prossima volta abbiamo trovato la solista", la battuta di don Marino, mentre un’altra ospite del centro, con trascorsi in orchestra, si lancia in un ‘Fin che la barca va’ che riscuote meritati consensi.

"Ho addirittura le fan" scherza Pino, mostrando una catenina con ciondolo attorcigliata al braccio della chitarra, dono di una signora. "Qualcuno ci elogia per l’iniziativa – conclude il chitarrista –, ma quando usciamo da qui, siamo noi ad avere il cuore ‘pieno’".