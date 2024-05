Querzoli, blitz che può valere il ripescaggio

Colpo di coda della Querzoli. Retrocessa in C con un turno d’anticipo, Forlì ribalta Macerata a domicilio 2-3 (21-25, 25-21, 25-19, 24-26, 10-15), blitz in terra marchigiana che non è un contentino giacchè consente a Mariella e compagni di chiudere al quartultimo posto, in prima fila in caso di ripescaggi. E in casa Querzoli filtra ottimismo circa la possibilità di essere in B anche nella prossima stagione.

Al palasport Fontescodella va in onda un match dai contenuti tecnici non eccelsi, ma equilibrato e combattuto. Blindato il quinto posto, la Paoloni gioca con la menta sgombra e scappa: 8-5, poi 10-7 e 15-11. Forlì è un diesel, prende le misure ai marchigiani, rientra e ribalta (17-20); quindi cementa il vantaggio e va a dama con un attacco di Bonatesta (per lui il solito ventello). Macerata parte meglio anche nel secondo parziale (5-3 e 10-8), ma stavolta consolida il vantaggio (20-16) e restituisce il 25-21. Forlì perde la bussola e anche il terzo set premia la Paoloni. Che si stacca (8-6), allunga (16-11 e 21-15) e chiude senza patemi: 25-19.

La reazione forlivese si materializza al cambio campo (1-5), ma il controbreak di Tobaldi e soci è terrificante: 16-12. La Querzoli però gratta il barile delle energie, rimonta e s’impone di corto muso: 24-26. Tutto rinviato al tie-break, che premia l’ardore dei forlivesi: 10-15.

Querzoli: Mariella 4, N. Kunda 10, Casamenti ne, A. Pirini 8, Fabbri 6, Bonatesta 20, Berti (L1), Del Grosso, Pusceddu (L2), Soglia 5, D’Orlando 13. All.: G. Kunda.

Marco Lombardi