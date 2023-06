questa sera alle 21,15

Alle 21,15 in piazza Garibaldi a Predappio va in scena ’Crazy Animals’ (ingresso gratuito): uno spettacolo comico fatto con pupazzi e marionette a filo con Andrea Fedi, in arte Katastrofa Clown. Dopo aver passato i primi anni della sua vita a capire quello che avrebbe voluto fare da grande, Fedi si rende conto che grande non sarebbe mai diventato e ricomincia a giocare con quelle cose semplici di un tempo che oggi nell’era della tecnologia sono finite nello scantinato.

Katastrofa ha presentato i suoi spettacoli in oltre 20 Paesi nel mondo lavorando come artista per l’ambasciata Italiana di Minsk e per i giochi olimpici europei.