Questa sera conferenza su come combattere le dipendenze con l’ascolto

Stasera alle 20.30 presso la Sala Blu in Via Paulucci Ginnasi 17 si terrà un incontro pubblico promosso dal Circolo PD Resistenza-F.lli Spazzoli in collaborazione con i Giovani Democratici dal titolo ’L’alternativa della legalizzazione all’illegalità. Combattere le dipendenze con risposte non punizioni’. Un’occasione di approfondimento e di confronto sulla legislazione vigente in Italia e in Europa, sul ruolo dello Stato rispetto alle libertà individuali, sul mercato del narcotraffico gestito dalla criminalità organizzata.

L’incontro sarà introdotto da Claudia Fiore, Maria Teresa Vaccari, modererà gli interventi di Edoardo Polidori, già Direttore Sert Forlì.