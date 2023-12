Questa sera il consiglio comunale a Castrocaro

Ultimo consiglio comunale del 2023 questa sera alle 20.30 nel salone municipale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Tra i punti all’ordine del giorno la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie del comune e l’analisi periodica del mantenimento delle società in house; il programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi; l’approvazione del piano triennale delle alienazioni e/o valorizzazione degli immobili, del bilancio triennale di previsione e del dup; poi la conferma per il 2024 dell’aliquota addizionale Irpef, dell’aliquota Imu e delle relative detrazioni, del gettone di presenza per i consiglieri comunali. Infine la risposta all’interrogazione, presentata dal gruppo consigliare di minoranza ‘Insieme per crescere’, sul diniego alla richiesta di accesso e sopralluogo alla nuova palestra comunale e scolastica.