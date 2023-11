Questa sera il docu-film ’Il biennio nero’

Questa sera alle 21, alla sala Don Bosco in via Ridolfi 29 a Forlì, ci sarà la presentazione, a cura dell’Anpi, dell docu-film ’Il biennio nero’. Interverranno l’autore Lorenzo K. Stanzani e Miro Gori, presidente Anpi Forlì-Cesena. Lunedì prossimo, presso casa Saffi, in via Albicini 25, presentazione del libro ’Noi che siam stati partigiani’, di Carmelo Pecora. L’autore dialogherà con Miro Gori.