Questa sera in Provincia un incontro per parlare dei lavori sui fiumi

Si terrà questa sera alle 20.45 presso la sede della Provincia di piazza Morgagni un evento pubblico organizzato dalla stessa Provincia in collaborazione con l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile. Durante la serata saranno illustrati gli interventi in corso e quelli in progettazione sui corsi d’acqua dei bacini Montone-Rabbi, Bidente-Ronco e Bevano. Interverranno il presidente della Provincia, Enzo Lattuca; il consigliere provinciale alle Infrastrutture e viabilità del comprensorio forlivese, Roberto Cavallucci; Sara Vannoni, responsabile Ufficio Territoriale di Forlì-Cesena; Piero Tabellini, dirigente dell’Area Reno e programmi speciali di intervento; e Pietro Azzarone dell’Ufficio territoriale di Forlì-Cesena. Il Comitato Unitario Vittime del Fango ritiene questo evento un’opportunità particolarmente importante all’interno del processo di ricostruzione del territorio e per fare il punto sui lavori in essere e in programmazione lungo i fiumi del forlivese e quindi rivolge quindi un accorato invito a tutti i propri sostenitori ed alla cittadinanza tutta a prendere parte all’iniziativa.