Questa sera incontro sulla zanzara tigre

A che punto siamo con la zanzara tigre vent’anni dopo l’individuazione del primo focolaio a Forlimpopoli? Il convegno organizzato dall’assessorato all’Ambiente in collaborazione con l’Ausl Romagna Dipartimento di sanità Pubblica e Igiene di Forlì cercherà di fare il punto sul problema, sulla penetrazione di questo insetto originario delle zone tropicali che si è adattato anche ai nostri climi e sulla profilassi.

L’appuntamento per affrontare il tema, aperto alla cittadinanza, è per questa sera alle ore 20.30 presso la sala del consiglio in piazza Fratti. Intervengono la sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini, l’assessore all’ambiente Gian Matteo Peperoni, la dottoressa Cristina Raineri do Ausl Romagna Igiene e Sanità Pubblica, la dottoressa Roberta Colonna entomologia consulente Ausl Romagna.