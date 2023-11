Questa sera proiezione del film ’Io capitano’

Questa sera alle 21 alla Sala San Luigi (in via Nani 14 a Forlì) in programma una proiezione speciale ’Io capitano’ con le testimonianze dei ragazzi di Forlì Città Aperta. Il film di Matteo Garrone (nella foto) racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare. La visione sarà introdotta dalle testimonianze di ragazzi e ragazze che hanno affrontato lo stesso difficile viaggio. Dalle 20 sarà offerto un piccolo aperitivo di benvenuto.