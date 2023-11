Questa sera si parla di orchidee

Forse non tutti sanno che anche nelle campagne e nelle colline della Romagna crescono orchidee spontanee e in abbondanza, infatti se ne contano in totale ben cinquanta specie diverse che sono tutte protette da una legge regionale che le tutela. Proprio a questo affascinante e raro fiore è dedicato l’incontro che si terrà questa sera alle 21 nella sala del consiglio a Forlimpopoli.

Nell’occasione sarà presentato il libro dal titolo ‘Atlante delle orchidee – guida alle specie e chiavi di riconoscimento’, a cura di Paolo Laghi, guida ambientale escursionistica esperta del mondo delle orchidee. La serata è organizzata dal gruppo forlimpopolese Funghi e Flora con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli. Introdurrà l’incontro Davide Alberti. L’ingresso alla serata è ad accesso libero.