Questa sera torneo di burraco in piazza del Popolo

La Pro loco di Bocconi ha organizzato per questa sera un torneo di burraco in piazza del Popolo, sotto il tendone dell’associazione. Alle 19 si terrà una ’cena leggera prepartita’, e alle 20.30 inizierà il torneo a coppie. Parteciperanno appassionati di questo gioco non solo di Bocconi, ma anche di San Benedetto in Alpe, Portico di Romagna, Rocca San Casciano, Dovadola, Castrocaro Terme e di altri paesi del territorio (info: Cinzia 347.3895061, Carla 320.94962 64 e Franco 349.3101273). Commentano il presidente e la segretaria della Pro loco, Giulio Benedetti e Carla Giorgini: "Abbiamo lanciato l’idea di un torneo di burraco, per animare il paese, per coinvolgere gente anche da fuori e in particolare le donne". Dopo che ha chiuso all’inizio dell’anno il bar ristorante La Beccona, Bocconi è rimasto senza un locale dove la gente possa socializzare. Ma a inizio estate la Pro loco ha aperto sotto il tendone in piazza uno spazio attrezzato che funziona da bar. Qui la Pro loco ha organizzato alcune feste, molte delle quali hanno attirato tanti spettatori, come quella degli artisti di strada.

q.c.