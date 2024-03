"Quest’anno stop al festival del didjeridoo"

Il cartellone degli eventi estivi di Forlimpopoli perde, per il 2024, uno dei suoi gioielli: il Didjin’Oz, il festival di musica e cultura australiana si prende una pausa. A darne notizia è la Scuola di Musica Popolare della città artusiana che da sempre collabora con il festival, gli organizzatori sono tra i maestri della Scuola, riportando una lettera nella quale si spiega il perché di questa decisione che arriva come una doccia fredda, dato che la kermesse era uno dei punti fermi del calendario forlimpopolese: lo scorso anno il festival aveva festeggiato i 21 anni di attività.

"Ormai da più di vent’anni ogni estate ci ritroviamo per celebrare l’unione tra diverse culture – scrivono gli organizzatori –, ballare insieme, ascoltare buona musica e soprattutto diffondere la conoscenza di questo straordinario strumento che è il didgeridoo". Spiegano poi come il festival non si esaurisca nei soli giorni di luglio, ma come ci vogliano molti mesi di progettazione, contrattazione con gli artisti, preparazione della scenografia, proiezioni, permessi, pubblicità e molto altro: un’organizzazione, insomma, che "fa sì che di fatto questo sia quasi un lavoro che dura tutto l’anno".

Con orgoglio ricordano come neanche durante la pandemia "anche se un po’ scricchiolando" il festival non si sia fermato. "Quest’anno però siamo arrivati a fare una riflessione onesta e sincera con noi stessi – scrivono –, con cui di fatto ci siamo resi conto che è arrivato il tempo anche per noi di prenderci una meritata pausa per godere di quello che è stato fatto fino ad oggi e guardare con serenità e nuova energia alle possibilità del futuro". Annunciando così che il Didjin’Oz Festival 2024 non avrà luogo.

Sono gli organizzatori stessi poi a rassicurare come questo non sia un addio "ma un semplice arrivederci a un futuro che ancora non sappiamo dove e come sarà, ma che stiamo già immaginando". L’ultima frase lascia qualche dubbio che il festival in futuro possa spostarsi dalla città di Forlimpopoli.

Sulla questione dice la sua Paolo Rambelli, assessore alla cultura della città, il quale non sembra preoccupato che possa concretizzarsi, in futuro, un cambio di location: "Gli organizzatori del Didjin’Oz hanno fatto un lavoro straordinario per più di 20 anni, facendo del festival di Forlimpopoli un punto di riferimento a livello internazionale per la world music in generale e per quella aborigeno-australiana in particolare – afferma l’assessore –, per cui è più che comprensibile che, soprattutto dopo gli anni terribili del Covid, abbiano bisogno di prendersi una pausa per riprendere fiato. L’importante è che, come ci hanno assicurato, sia solo per poter ripartire con ancora più energia l’anno venturo, tant’è vero che ci hanno detto che proveranno comunque ad organizzare almeno un concerto anche quest’anno. Il Comune ci sarà. A loro confermiamo quindi una volta di più tutto il nostro apprezzamento e la nostra stima, certi di vederli di nuovo protagonisti dell’estate forlimpopolese già dal 2025".