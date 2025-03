Questi sono scacchisti di serie A. Trionfo e promozione storica

Un fine settimana che entrerà di diritto negli annali della storia degli scacchi della città di Forlì: la squadra del Circolo Scacchistico Forlivese è stata infatti promossa in serie A1 al termine del Campionato Italiano a Squadre che vedeva il raggruppamento di A2 svolgersi a Ferrara. Mentre in città si sono tenute le partite del campionato di Serie C e Promozione che hanno visto coinvolte altre 5 squadre che portavano i colori bianco rosso.

Danilo Bassetti, Matthieu Borde, Costantino Aldrovandi, Elia Bergamaschi e Gabriele Lugaresi, guidati dal direttore tecnico, Roberto Bartolozzi, si sono conquistati sulle scacchiere il diritto di entrare nel gotha delle squadre italiane.

"Il risultato conseguito è veramente notevole – spiega Bartolozzi –, il Campionato Italiano a Squadre è da sempre considerato il biglietto da visita di ogni Club. Il nostro Circolo piazza una squadra in A1 e dispone di una squadra in serie C veramente forte e con ampi margini di miglioramento. A questo si aggiunge un settore giovanile tra i più importanti ed autorevoli in Italia, non sono parole mie. Vorrei sottolineare come due elementi di questo vivaio facciano parte della squadra che a Ferrara ha conquistato la promozione in A1".

Un settore giovanile che conta oltre 100 iscritti ai corsi e che ha portato ben tre squadre a giocarsi i campionati di serie C e Promozione al Circolo Mazzini, altre due erano composte da senior. La squadra che difendeva la serie C ha dovuto cedere le armi retrocedendo in Promozione, ma il suo posto verrà preso dagli ‘Irriducibili’ che si sono imposti nel proprio girone, ottenendo la promozione. Si sono comportate benissimo anche ‘Le Ragazze’, unica squadra completamente femminile che ha preso parte alla competizione, che al suo interno annovera tutte juniores.

Non poteva esserci risultato migliore per i 10 anni che il Circolo festeggia proprio quest’anno. E ora scacchiere pronte per il Campionato Provinciale che è in programma il prossimo fine settimana, sempre a Forlì, e che vedrà impegnati i nostri alfieri in una competizione individuale.

Matteo Bondi