Questionario tra i fedeli "Messe ’unite’ in centro, diffidenza superata Al vaglio se continuare"

Si sta svolgendo la riflessione sull’esito del questionario diffuso nell’Unità pastorale del Centro storico al termine del periodo, dall’8 gennaio al 12 marzo, in cui le parrocchie del Centro storico, guidate da don Nino Nicotra (foto), hanno deciso di far convergere in Cattedrale le messe festive per quei due mesi.

Ora che si è tornati alla situazione ordinaria, con le messe della domenica che si celebrano nelle varie parrocchie, don Nicotra sta raccogliendo i pareri espressi nel questionario, che sono stati consegnati per una prima valutazione al Consiglio pastorale dell’Unità pastorale del Centro storico, riunitosi nei giorni scorsi. Quest’ultimo dovrà ora aiutare il parroco nell’analisi e nel discernimento, per capire come proseguire in futuro.

Il questionario proposto, al quale si poteva rispondere su modulo cartaceo o online, era stato distribuito in fondo alla Cattedrale e raccolto pure nelle varie parrocchie. "La proposta del questionario è stata fatta dal vescovo – afferma don Nino – per rendersi conto più direttamente di come le persone hanno vissuto questo cambiamento. Prendiamo i risultati come un’indicazione e non come un dato assoluto". Hanno già risposto un centinaio di persone, offrendo alcuni apprezzamenti e suggerimenti, e mettendo in evidenza anche qualche criticità al fine di migliorare le liturgie. Il questionario, fra le altre domande, chiedeva cosa è stato maggiormente apprezzato nel cambiamento e per alcuni la risposta è stata la cura nella celebrazione liturgica, il servizio di accoglienza, per altri l’ampia partecipazione e la possibilità di incontrare tante persone, l’occasione di conoscere esperienze nuove di vita cristiana e di incontrare ogni domenica il parroco dell’Unità pastorale. Per quanto riguarda le difficoltà maggiori, è stata segnalata la perdita di contatto con le persone della propria parrocchia e, conseguentemente, quella del senso di comunità. Sono stati indicati anche un problema di audio, il fatto che diverse persone abbiano preferito andare quelle domeniche in altre parrocchie e che alcuni anziani non si sono più visti, forse a causa di difficoltà logistiche.

"Quello che mi ha più colpito delle risposte giunte finora – continua il parroco – è il riscontro positivo che la proposta ha avuto. Molti partivano da una certa diffidenza per la fatica di lasciare le loro abitudini, hanno poi scoperto che è anche più bello stare insieme: un risultato per niente affatto scontato. Al Consiglio pastorale non abbiamo commentato più di tanto i risultati del questionario, ci vorrà un ulteriore approfondimento. Abbiamo, inoltre, dedicato a questi temi anche alcuni gruppi sinodali per formulare suggerimenti per il futuro". Tra le proposte scritte nelle risposte è emersa quella di continuare l’esperienza di convergere in Duomo, iniziando già in Avvento, come pure vi è chi suggerisce anche solo una volta al mese. È stato inoltre messo in evidenza che è meglio il Duomo riscaldato che la propria chiesa fredda, ma c’è anche chi ha segnalato che la Cattedrale è troppo dispersiva e che vi sono difficoltà per raggiungerla. Altri preferirebbero che le messe fossero celebrate sempre nelle varie parrocchie. Dopo questa prima fase di valutazione seguirà un percorso di approfondimento e di giudizio per calibrare i futuri passi da compiere dopo questa prima esperienza vissuta che, come emerso anche dal questionario proposto, ha avuto un riscontro di partecipazione.

Alessandro Rondoni