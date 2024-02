Questioni di eros e vicinato. Al Mentore c’è la Sandrelli

Andrà in scena domani alle 21 al Teatro Mentore di Santa Sofia lo spettacolo ‘Vicini di casa’, con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti. Una commedia, libera e provocatoria, che indaga con leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo, adattamento della pièce ‘Los vecinos de arriba’ di Cesc Gay, che ha firmato anche la regia del fortunato film tratto nel 2020 dall’opera teatrale. Sul palco anche Alessandra Acciai e Alberto Giusta. Traduzione e adattamento di Pino Tierno, regia di Antonio Zavatteri, produzione Cmc/Nidodiragno, Cardellino Srl, Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona e Festival di Borgio Varezzi.

Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Lui avrebbe voluto fare il musicista ma si è dovuto accontentare dell’insegnamento e si rifugia in terrazza a guardare le stelle. Lei avrebbe voluto un altro figlio ma ha dovuto accettare la resistenza di lui e cerca conforto nei manuali di auto aiuto. "A scardinare questa apparente stabilità ci pensano Laura e Toni, i vicini di casa – scrivono gli autori – che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita. Anna e Giulio sanno poche cose sul loro conto: sono stati cortesi durante i lavori di ristrutturazione, aprono educatamente la porta dell’ascensore per farli passare e fanno di continuo l’amore, rumorosamente! Giulio li considera incivili, Anna ha il coraggio di ammettere che, in fondo, invidia la loro vivace vita erotica. Così, fra un bicchiere di vino e una fetta di Pata Negra, le due coppie si confrontano, sempre meno timidamente, sul terreno scivolosissimo della sessualità". Lo spettacolo è compreso nell’abbonamento cumulativo. Per i non abbonati: 20 euro, ridotto 18. Info e prenotazioni 349.9503847.

o.b.