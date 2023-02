Questura di Forlì, apertura straordinaria per i passaporti: giorni e orari

Forlì, 20 febbraio 2023 – Domenica 26 febbraio, dalle ore 8 alle 13, l’Ufficio Passaporti della Questura di Forlì e del Commissariato di Cesena effettueranno, per i residenti nella provincia, la terza apertura straordinaria (open day). A Forlì, in corso Garibaldi 116, e a Cesena in via Don Minzoni 350, saranno accolte rispettivamente fino a 200 e fino a 80 richieste.

Gli interessati da mercoledì 22 potranno accedere all’agenda online nella finestra ‘apertura straordinaria’ e fissare l’appuntamento per domenica 26. Anche coloro che hanno già una prenotazione sull’agenda online e volessero anticipare l’appuntamento potranno accedere all’open day, nelle modalità sopra illustrate. In Questura e al Commissariato occorrerà presentarsi muniti della ricevuta di prenotazione e della documentazione necessaria per richiedere il titolo di viaggio.