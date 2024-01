"Qui la costruzione sarà completa entro il 2025"

A Castrocaro la Casa della Comunità (o, come molti ancora la chiamano, della Salute) si farà nel rispetto dei tempi previsti ovvero entro il 2025. È quanto emerge dalla replica scritta del sindaco della città termale, Francesco Billi (foto), all’interrogazione depositata in municipio dal gruppo di minoranza ‘Insieme per crescere’, guidato dall’ex fascia tricolore Marianna Tonellato e completato dai consiglieri Mirca Minati e Alessandro Piazza.

"L’Amministrazione comunale è in costante contatto con i responsabili tecnici regionali che confermano la realizzazione della Casa della Salute entro le tempistiche del Pnrr – scrive il primo cittadino aggiornando l’opposizione –. È giusto ricordare che si tratta di un cantiere commissionato e gestito dall’Ausl, non dalla municipalità". Nel corso del 2023 l’area tra via Ravaglioli e via Cantarelli su cui sorgerà la struttura di raccordo degli ambulatori medici e dei servizi socio-sanitari, è stata oggetto di precise valutazioni tecniche. "Verifiche preventive obbligatorie in termini di interesse archeologico, presenza di ordigni bellici e caratterizzazione dei terreni e delle rocce. Come per gli altri interventi simili previsti in varie province, una quindicina in tutto, la Regione Emilia-Romagna ha dovuto effettuare alcuni incontri di natura tecnica per allineare le previsioni e gli obiettivi iniziali, al fine di confermare il quadro economico-finanziario dell’intervento e lo stralcio funzionale che verrà realizzato con i fondi Pnnr disponibili, pari a due milioni 122mila euro", prosegue Billi.

Già nel corso di questo mese è prevista la consegna rielaborata del progetto esecutivo. "Non appena avremo a disposizione un piano esatto e puntuale, informeremo la cittadinanza. Dunque, nonostante le difficoltà attuali che oggi riguardano a vario titolo l’àmbito dei lavori pubblici, prosegue il percorso intrapreso dall’Ausl e finanziato dalla Regione".

Nella sua replica, Billi tiene infine a precisare la titolarità della primogenitura del progetto, introdotto "come priorità nel dibattito politico locale durante la Giunta guidata da Francesca Metri con assessore il dottor Fiorino Fiorentini, all’epoca primario di Pneumologia al Morgagni. Oggi finalmente, dopo oltre 10 anni questo progetto dovrebbe concretizzarsi per permetterci di utilizzare un polo funzionale a disposizione delle nostre famiglie e dei nostri anziani".

Francesca Miccoli