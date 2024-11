"Qui va meglio che nel nord Italia"

Guido Di Trapani, siciliano, da settembre 2023, studia Scienze Diplomatiche e Internazionali: "Ho una singola in corso della Repubblica, vicino piazza Saffi, e condivido la casa con 3 coinquilini. Per cercare un alloggio mi sono affidato principalmente ai social o ad amici". Il 24enne evidenzia le sue difficoltà iniziali nel trovare un alloggio: "Abitando a Palermo non avevo possibilità di visitare le case o conoscere la città, per cui ho preferito rivolgermi a un’agenzia. Inizialmente non volevo per via degli elevati costi, ma i primi mesi di ricerca vana mi hanno spinto a chiedere il loro aiuto". Poi spezza una lancia a favore della città: "Penso che il mercato immobiliare di Forlì, nonostante sia una città universitaria, sia ancora poco costoso rispetto ad altre città emiliano-romagnole e al nord Italia".