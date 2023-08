’Quisisana’, oltre 200 persone all’evento per gli anziani

Successo per la ‘Festa d’Estate’ nella splendida cornice del giardino e del cortile interni alla residenza per anziani ‘Quisisana Modigliana’, con oltre 200 partecipanti fra cui i 70 anziani ospiti della struttura, intrattenuti da rinfresco e musica dal vivo grazie all’orchestra locale ‘Aldo e gli Angeli azzurri di Romagna’. Maria Cristina Rossi, responsabile della residenza e per l’occasione anche cantante racconta: "Abbiamo trascorso un pomeriggio da ricordare in allegria con la semplicità delle feste di famiglia, buon cibo, intrattenimento musicale e voglia di stare insieme. E poi gli orchestrali, amici di una vita".

Da tutti molto graditi i brani classici della melodia italiana e della tradizione folk romagnola tanto che molti sono scesi in pista. Tra gli altri una signora che, indifferente all’età, ha danzato con molta eleganza. Mentre un’altra, volonterosa ma lenta nelle movenze, è stata afferrata da un orchestrale che dopo qualche ballo è tornato a suonare la chitarra non prima di averla salutata con un inchino. La band ha potuto contare sulla partecipazione straordinaria del maestro Franco Catani, virtuoso della fisarmonica.

La ‘Quisisana Modigliana’ è presente nel territorio dal 1997 ed il monumentale complesso trae origine da un primo Monastero per suore domenicane eretto nella prima metà del XVII secolo, poi destinato a Seminario la cui funzione si concluse nel 1956.

Giancarlo Aulizio