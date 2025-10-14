Rabbia e violenza: "Dietro c’è tanta solitudine. Una sfida per noi adulti"

Don Francesco Agatensi, sacerdote 30enne, oggi vicario a Forlimpopoli e docente di religione all’istituto professionale Pellegrino Artusi, ha una lunga esperienza con i giovani, in particolare con i cosiddetti ‘problematici’: quelli che sfuggono dai radar degli adulti e faticano a percorrere la via della legalità. Negli ultimi anni di seminario, infatti, ha prestato servizio al carcere minorile di Bologna, per poi avvicinarsi anche a numerose comunità dedicate ai minori in difficoltà, percorsi che gli hanno consentito di approfondire, teoricamente e sul campo, il tema del bullismo e delle ‘baby gang’: sull’argomento ha partecipato anche a un incontro che si è svolto nell’ambito del Festival del Buon Vivere, dal titolo ‘Visti da vicino’.

Don Francesco Agatensi, l’accoltellamento avvenuto pochi giorni fa di fronte all’istituto Ruffilli è la punta di un iceberg che vede un drammatico aumento di episodi di violenza tra i giovanissimi. È una percezione o realtà?

"L’adolescenza da sempre rappresenta una sfida, perciò non ci troviamo certo di fronte a uno stravolgimento antropologico. C’è da dire, però, che ogni epoca ha un suo tratto caratteristico, e in questa noto una grande sofferenza giovanile che in molti casi sfocia in aggressività. Che oggi sia così diffuso che una rissa degeneri in tentato omicidio la dice lunga sul forte sentimento di rabbia che anima tanti ragazzi".

A cosa è dovuta questa rabbia?

"In buona parte a un senso di profonda solitudine che deriva anche dalla mancanza di una figura adulta di riferimento, che possa essere a casa, a scuola o nella propria comunità. Dobbiamo chiederci: noi adulti ci stiamo muovendo nel modo giusto?".

A cosa si riferisce?

"Gli adulti, spesso, affrontano il problema dell’aggressività giovanile intraprendendo due strade diverse, entrambe inadatte: o invocano una sicurezza assoluta, che diventa controllo maniacale, oppure pensano a progetti educativi dai nomi altisonanti che ma che finiscono per essere calati dall’alto e, di fatto, poco incisivi".

Cosa dovrebbero fare, invece?

"Camminare insieme ai ragazzi".

Alla pari?

"No, non credo che un’assoluta parità tra ragazzo e adulto sia la scelta giusta. Credo, però, che sia necessario rinunciare a un certo paternalismo che molte volte sfocia nello scandalo: non scandalizziamoci di fronte al ragazzo, nemmeno a quello che compie azioni che noi sappiamo essere profondamente sbagliate, ma apriamoci alla comprensione. Non facciamo leva sull’autorità, ma sull’autorevolezza. E non pensiamo di farlo da soli: appartenere ad una comunità è fondamentale, come è fondamentale fare rete riconoscendosi in un terreno di valori condivisi".

Al ‘Ruffilli’ si portano avanti da tempo tanti progetti di educazione sociale e sentimentale, ma non sempre sono sufficienti, e lo dimostrano i fatti di sabato mattina.

"So bene che al ‘Ruffilli’ lavorano ogni giorno tanti insegnanti eccellenti. Purtroppo non esistono ricette infallibili. Ci sono, però, tante cose che si possono fare insieme, anche ora. Prima di tutto bisogna partire dalla comprensione, indispensabile per affrontare la realtà nella sua complessità. Da lì si può arrivare a maturare un giudizio etico insieme ai ragazzi che – non perdiamolo di vista – restano sempre parte attiva del discorso e non ci devono mai fare paura".

Eppure tanti adulti che denunciano il fenomeno delle baby gang in diverse zone della città parlano proprio di paura.

"Non dimentichiamoci mai che quei ragazzi che a volte ci sembrano così distanti da spaventarci, in realtà sono persone fragili, che si uniscono in branchi per affrontare un mondo che li spaventa. So bene, in prima persona, quanto a volte possa essere difficile. Eppure per me, anche nei giorni più duri, trovarmi fianco a fianco con i ragazzi è bellissimo: in loro, se ci si apre all’ascolto, c’è sempre un cuore che batte per esprimere la sua grande sete di senso".

Sofia Nardi