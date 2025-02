"Raccolta dei rifiuti da rivedere a Meldola"

Ridiscutere il sistema di raccolta differenziata di Alea Ambiente. Questa la proposta del gruppo consiliare Noi Meldolesi. I consiglieri di minoranza segnalano il "mancato rispetto dei ritiri previsti dal nuovo calendario (con conseguenti disagi per i singoli), e scarsa reattività in risposta agli avvisi della cittadinanza, spesso ignorati o privi di un reale riscontro. Problematiche che si aggiungono all’abbandono indiscriminato (e incontrastato) di rifiuti (questo però dipende della responsabilità dei cittadini, ndr) che ha contribuito significativamente a inquinare città e campagne negli ultimi anni nonché a una comunicazione ’poco chiara’ nelle parole dei cittadini, con particolare riferimento alla gestione dei centri di raccolta e ai periodi di festività".

Il gruppo consiliare Noi Meldolesi mette nel mirino Alea Ambiente. "Molti di questi disagi – spiegano – rappresentano ormai un tema ricorrente nella discussione pubblica, non a caso il nostro gruppo consiliare ha presentato nel corso degli ultimi consigli comunali alcune interpellanze e interventi volti a sollecitare cambiamenti, a esprimere perplessità condivise dai cittadini. La raccolta differenziata rappresenta indubbiamente una risorsa nonché un obiettivo da perseguire, ma difficilente potrà essere percepita come tale fino a quando produrrà disagi frequenti agli utenti e più in generale alla comunità".

Per Noi Meldolesi è arrivato il momento "di ridiscutere le modalità del servizio per trovare una soluzione comune alle problematiche segnalate. Da parte nostra, intendiamo garantire la massima disponibilità a tavoli di incontro. Nel corso dell’ultimo consiglio Comunale abbiamo, infatti, sollecitato il Presidente del Coordinamento soci, Vicesindaco del nostro comune (Filippo Santolini, ndr), a organizzare un appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, che comprenda responsabili di Alea Ambiente al fine di permettere ai meldolesi di trovare chiarimenti e presentare direttamente le proprie istanze ai soggetti competenti. Confidiamo – conclude il gruppo di minoranza – che questo appello non rimanga inascoltato".

l.b.