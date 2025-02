Raccolta del legname nei fiumi

Il Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione ha prorogato, per tutto il 2025, l’autorizzazione per usi personali domestici della raccolta manuale del legname caduto nell’alveo o trasportato in prossimità delle sponde in aree demaniali dei bacini idrografici dei fiumi Montone, Rabbi, Ronco e affluenti e rii minori, previa semplice comunicazione. Il prelievo dovrà riguardare legna già sradicata, per un quantitativo non superiore a 250 quintali all’anno, e dev’essere finalizzato all’autoconsumo, senza scopo di lucro. Il taglio delle piante cadute, per ridurne la dimensione, dev’essere eseguito unicamente con una motosega o un altro strumento manuale. L’attività può essere svolta con l’ausilio di mezzi di trasporto, utilizzando esclusivamente le strade e gli accessi già presenti, senza comportare modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi e, comunque, senza accedere all’alveo con mezzi a motore. Infine, il materiale prelevato (ramaglie, ceppaie e radici già asportate dalla corrente) deve venire allontanato dall’alveo, trasportato in luogo idoneo e adeguatamente gestito.

In una nota della Regione si trovano tutte le informazioni e le procedure per l’attività in oggetto. Queste autorizzazioni sono state concesse anche in seguito alle recenti alluvioni, che hanno trasportato dalla collina e dalla montagna ingenti quantità di legname e tronchi di alberi verso la pianura.

Informazioni: uffici in via delle Torri 6 (Forlì); 0543.459711; stpc.forlicesena@regione.emilia-romagna.it; stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it).

Quinto Cappelli