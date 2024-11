Raccolta del vetro porta a porta. Cgil contro l’estensione del servizio: "Carichi di lavoro troppo pesanti"

Il riciclo del vetro, bianco e colorato, è un passo importante verso un futuro più verde, ma dietro questa buona pratica emergono alcune criticità. L’iniziativa, lanciata nel 2022 da Alea Ambiente e Consorzio Recupero Vetro, ha visto coinvolte inizialmente le utenze non domestiche di Forlì e Meldola e quelle complessive di Forlimpopoli e Bertinoro. I buoni risultati raggiunti hanno spinto, nel 2023, gli enti a estendere il progetto: oltre 500 famiglie hanno conferito il vetro differenziato agli Ecocentri. E mentre il 2025 si avvicina sono previsti nuovi sviluppi: la raccolta porta a porta del vetro differenziato, già attiva in alcune aree, sarà estesa a Meldola, Galeata e Civitella. Tuttavia, il crescente successo dell’iniziativa solleva preoccupazioni sulle condizioni di lavoro degli operatori impegnati nella raccolta.

La Cgil provinciale denuncia una situazione "grave e in peggioramento" e invita a rivedere l’organizzazione del progetto: "Questo servizio impiega un solo operatore, che svuota fino a 650 contenitori al giorno con centinaia di salite e discese dall’automezzo con materiale molto pesante. Sono pochi i lavoratori che riescono a raggiungere la pensione, mentre la maggior parte interrompe la carriera a causa di malattie professionali e infortuni, purtroppo in aumento. Inoltre, non si riescono a trovare sufficienti addetti alla raccolta con il conseguente aggravio dell’attività di chi è in servizio. Da quasi due anni abbiamo portato questo problema al tavolo di Alea Ambiente ma senza risposte concrete".

I ritmi serrati di lavoro obbligano anche i mezzi a una continua manutenzione: "Oltre a queste difficoltà si aggiungono anche quelle relative alla chiusura dell’officina interna – sottolinea il sindacato –, che ha portato a un allungamento dei tempi di riparazione e il relativo fermo dei furgoni". La Cgil denuncia anche la "mancanza di un incontro con il responsabile del servizio prevenzione e protezione" e l’assenza di un adeguato coinvolgimento del "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".

La crescita dei rischi per la salute dei lavoratori, già evidenti con la raccolta del vetro in alcuni comuni, viene considerata una "violazione dei diritti contrattuali che compromette le relazioni sindacali aziendali". La richiesta del sindacato è chiara: "Vanno analizzate con attenzione le procedure e i carichi di lavoro, quindi finché non saranno eseguite le necessarie verifiche sollecitiamo l’azienda a bloccare l’avvio della nuova attività. Ai sindaci dei territori coinvolti – conclude la nota firmata da Vincenzo Grassi e Glauco Giorgetti, responsabili della Cgil Igiene Ambientale e Mirko Masotti, segretario generale dell’ente – chiediamo di essere sensibili all’argomento e di condizionare Alea Ambiente al rispetto delle norme. In assenza di risposte verrà avviata un’azione sindacale e la proclamazione dello stato di agitazione".

Valentina Paiano