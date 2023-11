Raccolta di rifiuti sostenibile. Nasce il nuovo veicolo elettrico a zero emissioni di Co2

E’ stato presentato ieri il nuovo mezzo di Alea ambiente per la raccolta differenziata con motore elettrico (nella foto). E’ il primo veicolo completamente elettrico di Daimler Truck Italia che viene utilizzato da una società di gestione dei rifiuti in Italia. Si tratta di un mezzo da 75 quintali di portata, a zero emissioni di Co2, ricaricabile in poco più di un’ora, per una percorrenza fino a 140 chilometri. L’accordo è stato siglato tra la società inhouse e i partner "Rossi oleodinamica" e "Vrent" e il veicolo rappresenterà un grande passo avanti nel risparmio di Co2 durante il servizio di raccolta porta a porta. La sperimentazione partirà a gennaio e durerà due anni durante i quali verranno monitorati i dati utili a valutarne l’impiego, l’impatto ambientale ed economico e le prestazioni, grazie a quanto elaborato dal computer di bordo (per esempio numero di cassonetti svuotati per ogni ricarica). "La sostenibilità e l’educazione ambientale - spiega Simona Buda, presidente Alea ambiente - sono il focus della nostra attività, anche attraverso progetti con le scuole cittadine e la collaborazione con le associazioni del territorio. Dopo la pandemia e l’alluvione che ci ha visti impegnati a fondo, siamo ritornati a muoverci in questa direzione e il nuovo mezzo testimonia la volontà di proseguire in un percorso che mette al centro il rispetto per l’ambiente". Il mezzo verrà utilizzato per la raccolta dei rifiuti urbani in tutti i 13 comuni forlivesi anche per valutarne le performance nei differenti contesti: dai centri storici ad alta densità abitativa alle case sparse, dalla pianura alla collina e alla montagna.

"La raccolta differenziata - sottolinea Gianluca Tapparini, direttore generale di Alea ambiente - è arrivata all’83% sul territorio e la presentazione del nuovo mezzo è una importante tappa verso la sostenibilità della società". Il veicolo farà il suo debutto ufficiale a ’Ecomondo’, l’evento internazionale in programma dal 7 al 10 novembre alla Fiera di Rimini e sarà anche oggetto di un approfondimento durante il convegno dal titolo "Vicini al territorio, attenti alla sostenibilità" il prossimo 8 novembre. Partner dell’iniziativa sono stati ’Rossi oleodinamica’, azienda che dal 1974 progetta e costruisce veicoli per la raccolta dei rifiuti e ’Vrent’, società di noleggio di automezzi specializzati, che ha acquistato il mezzo da Mercedes per noleggiarlo ad Alea ambiente.

Gianni Bonali