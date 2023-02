Raccolta differenziata, controlli a Santa Sofia

di Oscar Bandini

Nei prossimi giorni diventa operativo anche a Santa Sofia il servizio di controllo previsto da Hera, al termine del programmato periodo di rodaggio del sistema di raccolta, avviato nel territorio comunale il 19 settembre con il porta a porta misto per le zone residenziali, integrale per il forese e il sistema Smarty per le zone difficilmente accessibili.

"Il bollino giallo è uno dei sistemi studiati per migliorare la raccolta differenziata e combattere gli abbandoni – precisa Hera con un’apposita nota –. L’attività di raccolta rifiuti porta a porta prevede la verifica da parte dell’operatore Hera della correttezza del conferimento e della qualità del materiale. Il primo livello di controllo è proprio quello effettuato dall’operatore, che applica un bollino giallo, un adesivo per ‘errato conferimento’ apposto sul manico del bidoncino oppure al sacchetto esposto impropriamente, in ogni caso in cui venga riscontrata un’inesattezza nel differenziare i rifiuti".

Inoltre, per segnalare agli utenti le eventuali non conformità rilevate, sul bollino viene posta una X in corrispondenza della voce relativa alla non conformità. I casi sono diversi: esposizione del rifiuto in contenitore non corretto; esposizione nel giorno sbagliato; raccolta differenziata non corretta; mancato ritiro del bidone dopo lo svuotamento; conferimento di quantità superiori rispetto a quelle consentite di rifiuto indifferenziato; conferimento di rifiuto non consentito. Il rifiuto erroneamente preparato non sarà ritirato e il cittadino dovrà ripetere l’operazione.

Un altro livello di controllo riguarda la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti ed è rappresentato dall’azione di agenti accertatori. Gli stessi agenti possono anche redigere un verbale sanzionatorio, che poi verrà trasmesso alla Polizia locale per l’invio della sanzione all’utente. Nelle situazioni più critiche potranno anche essere installate foto-trappole.

"Queste attività di controllo sono fondamentali per migliorare il servizio e aiutare i cittadini in questo percorso di transizione e allo stesso tempo servono a contrastare l’abbandono del rifiuto – affermano il sindaco Daniele Valbonesi e l’assessore all’ambiente Tommaso Anagni –. L’obiettivo del 65% di raccolta differenziata è già stato ampiamente superato in pochi mesi e questo deve incentivarci a continuare il percorso. In questi primi mesi sono state tante le sanzioni comminate e si continuerà; perché il risultato sia efficace è fondamentale la collaborazione dei cittadini, chiamati a separare i rifiuti secondo le indicazioni contenute nel materiale informativo ricevuto". Info: Servizio Clienti Hera 800.999.500 per le famiglie, 800.999.700 per le aziende (numeri verdi gratuiti, dal lunedì al venerdì orario 8-22 e sabato 8-18).