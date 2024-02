Raccolta firme a tutela della vita domani in piazza Domani il Popolo della Famiglia di Forlì lancia la campagna ‘Una firma per la vita’, per raccogliere firme a sostegno della proposta di legge ‘Diritto alla vita, reddito di maternità e sostegno ai sofferenti’. Il partito si oppone all'eutanasia e promuove il sostegno a fragili, anziani e disabili, contrastando l'"inverno demografico" e la "cultura mortifera". Il gazebo sarà aperto dalle 15 alle 18 in piazza Saffi.