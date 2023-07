Raccolta fondi grazie al liscio "Un video del ballo, poi la donazione Non si spengano i riflettori"

Un giro di liscio per ripartire: l’iniziativa che rimbalza sui socia con l’hashtag #dattiunamossa e #romagnatinbota prende le mosse proprio dall’idea di assumere il ballo locale più iconico di tutti per continuare a tenere puntati i riflettori sull’emergenza legata all’alluvione del 16 maggio. A lanciare la challenge (che in inglese significa ‘sfida’ ed è un’iniziativa online che consiste nell’emulazione di un gesto che porta a mettersi in gioco in maniera virtuoso) è un team di esperti di comunicazione con l’aiuto di un testimonial d’eccezione: il comico forlivese Andrea Vasumi. Passato dalla scuderia Zelig, in città è noto per ideato lo spettacolo umoristico ‘Cialtronight’ e per aver condotto più volte la serata di Capodanno in piazza Saffi.

Le modalità sono semplici: per partecipare è sufficiente cimentarsi in un passo di ballo riprendendosi con il cellulare e poi postare il video sui social, taggando un amico a cui lanciare la sfida. A sua volta colui che viene ‘sfidato’ proseguirà la catena: altro giro di liscio, altro amico a cui passare il testimone. Alla sfida è collegata una raccolta fondi: chi vorrà, dopo aver postato il video, potrà fare una donazione, di qualsiasi importo, ad associazioni locali che si spendono per aiutare chi ha subìto danni in seguito all’esondazione: Anpas (Associazione nazionale Pubbiche Assistenze) Emilia Romagna, Comunità Papa Giovanni XXIII e Forlì Insieme-Emergenza Alluvione: per donare è sufficiente cliccare sul link www.dattiunamossa.it.

Proprio Vasumi è stato il primo a postare online il suo video social, astenendosi dal ballo, ma optando per un rapido gioco con le dita: "Io non so ballare, così ho reinterpretato il liscio a modo mio – sorride il comico –. Del resto il senso è questo: non importa essere dei virtuosi, ma basta portare avanti il messaggio, che sia cimentandosi nel ballo che più di tutti identifica noi romagnoli, oppure scherzandoci un po’ su". Vasumi, ora, pensa già a chi nominare: "Chederò ai miei amici comici, come Giuseppe Giacobazzi, Duilio Pizzocchi, Paolo Cevoli… Grazie a loro la sfida prenderà senz’altro corpo e uscirà ben presto dai confini della Regione. L’idea, del resto, è proprio quella di tenere alta l’attenzione su un’emergenza che non è terminata, ma che ora entra nel vivo, in uno dei momenti più critici di tutti: quello della ricostruzione. Non vogliamo che, come i fatto sta succedendo, l’attenzione nazionale finisca per spegnersi, perché qui in Romagna c’è ancora tanto da fare".

Ora, un video dopo l’altro, il sogno prende il volo: "Vorremmo raccogliere tanto, per dare un aiuto molto concreto – va avanti Vasumi –. Sarebbe bello che partecipassero dei grandi come Federica Pellegrini, oppure Laura Pausini, ma anche Ligabue, Vasco Rossi… La sfida, poi, potrebbe andare lontano e chissà che un giorno o l’altro l’hashtag ‘dattiunamossa’ non venga ripostato anche sotto una prova di liscio di Tom Cruise".

Sofia Nardi