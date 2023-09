Raccolta fondi per l’alluvione: "Ecco la cifra e come agiremo"

Quello di Forlimpopoli è stato uno dei territori meno colpiti dall’alluvione, ma non sono mancati allagamenti in certe aree (una famiglia è ancora fuori casa, col rientro difficile da quantificare sia per costi che tempi) e una raccolta fondi del Comune. Parola quindi alla sindaca Milena Garavini (nella foto) per un ragguaglio sulla situazione: entità di quanto raccolto e destinazione dei fondi. Nei giorni scorsi anche un ex consigliere di maggioranza, Andrea Collinelli, ha chiesto le stesse cose con una lettera sulle nostre pagine.

"Le donazioni complessivamente nel nostro conto corrente per l’emergenza alluvione sono pari a 17.330 euro – segnala la sGaravini –, di cui 11.000 donati dalla cena delle Mariette per il compleanno di Artusi, 5.000 dalla Pro loco di Castel Goffredo nella festa Artusiana, 1.180 euro da ForliFarma e 150 euro da un privato. A questi si aggiungono contributi che sono andati direttamente agli alluvionati, per esempio dall’associazione ‘La nostra scuola’, dal circolo Pd di Collegno e dall’associazione ‘La fabbrica della Pace’". Di ciò avevamo raccontato nel Carlino intervistando la famiglia Stoppa, residente in via della Croce, che ancora è fuori casa. "Fra le donazioni raccolte – continua la sindaca –, ne abbiamo una di prodotti di cancelleria che abbiamo portato ai bambini del quartiere Romiti di Forlì".

Ai ringraziamenti della sindaca per tutti coloro che hanno donato e si sono spesi per alleviare i problemi degli alluvionati si aggiunge l’assessora ai servizi sociali, Elisa Bedei. "In emergenza siamo stati tempestivi ed efficaci – afferma –. Nessuno è rimasto senza casa o senza mangiare. Sicuramente siamo stati molto fortunati perché i casi di evacuazione sono stati pochi. Abbiamo ora il dovere di ponderare gli interventi perché vadano a sollievo di chi ha avuto i danni maggiori. Per farlo ci vuole tempo e, purtroppo, burocrazia. Ma stiamo agendo e come sempre i contributi saranno ponderati al centesimo e rendicontati".

"Stiamo predisponendo un bando per piccoli contributi di sollievo – aggiunge la Garavini –, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato che più si sono adoperate, a partire dalla protezione civile". Esiste un elenco di cittadini che hanno fatto domanda per i primi contributi (Cis e Cas). "Sono 27 – rammentano le amministratrici –, però non tutti quelli che hanno subìto danni hanno avuto i requisiti per chiedere questi rimborsi. Quindi predisponiamo un bando che possa aiutare tutti".