"Raccolta fondi per un istituto tutto nuovo"

"Come molti genitori del paese, io e mio marito seguiamo giorno per giorno l’evolversi della situazione scolastica, fidandoci delle autorità comunali e scolastiche, nonché degli insegnanti". È il commento di Claudia Frassineti, impiegata e mamma di Sofia della scuola dell’infanzia e di Davide e Matteo nella primaria. Aggiunge Monica Valmori, impiegata e mamma di Marco nelle medie: "Il palazzetto dello sport rappresenta per noi genitori la situazione migliore per affrontare l’inverno". Con loro concorda anche Silvia Gurioli (foto) del Comitato genitori, presieduto da Federica Continelli, coadiuvata da sette consiglieri.

Signora Gurioli, come sta andando?

"Nel palazzetto dello sport siamo più tranquilli, perché affronteremo più sicuri l’inverno in una struttura stabile".

Per il resto?

"Facciamo il possibile per essere vicini alla scuola, ai ragazzi e agli insegnanti e anche per l’organizzazione materiale".

Per esempio?

"Molti di noi abbiamo collaborato per montare le tende della Protezione civile sul prato e poi nel palazzetto. Inoltre, ci impegniamo in giochi e attività nel campo sportivo, per cercare di rendere sereni i ragazzi. Inoltre, promoviamo attività extrascolastiche sia fuori all’aperto alcuni pomeriggi sia con gruppi via chat o istagram. Abbiamo lanciato anche una iniziativa per ricostruire la scuola a Tredozio".

In che cosa consiste?

"In una raccolta fondi intitolata ‘Una Scuola per Tredozio’ (gofund.me16450e08) e intestata al Comitato genitori per dare una prospettiva di futuro alla nostra scuola e al paese".

Voi puntate alla ricostruzione di una nuova scuola?

"Sì, confidiamo nella raccolta di fondi pubblici e privati. Puntare su una scuola nuova vuol dire credere nel futuro del paese, convinti che senza la scuola il paese muore".

q. c.