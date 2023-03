Raccolta plastica, cosa succede se il camion non passa?

Certamente ci vuole un ’genio’ presso Alea Ambiente per risolvere un piccolo disservizio in via Alcide De Gasperi a Forlì. Passo ai fatti: l’altro ieri, giovedì, nella via sopra citata doveva passare il camion che raccoglie la plastica ma per un errore non è passato.

Così verso le 15 ho telefonato all’ufficio di Alea, dove una impiegata molto gentile ha registrato la situazione da me esposta. Ho chiesto quando sarebbero tornati a prendere i contenitori, ma l’addetta non lo sapeva. Allora ho chiesto che cosa fare e mi ha risposto di lasciare sulla strada i bidoni, dove ancora sono posizionati.

In sostanza, alla società per la raccolta dei rifiuti ricevono i reclami e non danno nessuna spiegazione. Mio figlio avvertiva di questa situazione anche il comando dei vigili urbani, sperando che così facendo si muovesse il camion, invece nulla è accaduto, anche il giorno seguente i bidoni sono rimasti sulla strada.

Ho dunque richiamato Alea, l’impiegato mi ha detto che avrebbe segnalato il caso: ma è già stato più volte segnalato dagli utenti. I bidoni intanto attendono, forse giovedì prossimo passerà il camion.

Antonio Iandolo