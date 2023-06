Raccolte fondi e consulenze, tante iniziative

Proseguono e si intensificano le iniziative di sostegno per cittadini e imprese danneggiati dal maltempo. Per cercare di alleviare le difficoltà di migliaia di soci e lavoratori Legacoop Romagna ha deciso di far partire una raccolta fondi dedicata, in cui fare confluire i contributi volontari delle associate, circa 380 imprese nelle province romagnole. Tutte le cooperative sono state invitate a partecipare, è previsto anche un apporto dalle raccolte di fondi nazionali di Legacoop. L’associazione ha attivato un conto corrente bancario presso Bper (Iban: IT96F0538713109000003856498), che fino al 30 giugno raccoglierà i contributi volontari. La particolarità è che i beneficiari saranno segnalati direttamente dalle cooperative in cui operano. Basterà un’autocertificazione relativa ai danni subiti.

Intanto Federcoop Romagna offre assistenza via e-mail e whatsapp alle imprese colpite. Scrivendo all’indirizzo [email protected] si possono richiedere notizie e consulenze su temi fiscali, tributari, del lavoro, ambientali, legali e societari. Per quanto riguarda gli aggiornamenti più rapidi e immediati è sempre attivo, inoltre, il canale Whatsapp gratuito ’Ti Informo’.

Anche Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini e Crédit Agricole Italia hanno messo a disposizione un servizio di consulenza dedicato a supporto delle imprese del comparto agricolo e agroalimentare. L’accordo prevede lo stanziamento da parte dell’istituto di un plafond di 200 milioni di euro per nuova liquidità dedicata al ripristino delle attività produttive, sospensione dei mutui fino a 12 mesi e prestiti agevolati. Infine l’Associazione bancaria italiana (Abi) ha diffuso una circolare in cui segnala il rafforzamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e la sospensione, fino al 30 giugno, dei termini per il pagamento di rate di mutui.