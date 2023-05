Raccolte fondi per le imprese danneggiate in campo anche Cna e Legacoop Romagna

Continuano le iniziative di solidarietà verso le imprese danneggiate dal maltempo. Cna Forlì-Cesena si è attivata per sostenere una raccolta fondi destinata a sostenere le iniziative della Protezione civile.

Allo stesso tempo, l’associazione sarà a supporto di imprese e cittadini nel rapporto con le istituzioni locali soprattutto qualora si aprissero le condizioni per chiedere ristorno a seguito della proclamazione di calamità naturale.

Le sedi di Cna sono disponibili per sostenere gli imprenditori, a partire dal territorio collinare che purtroppo è tra i più colpiti del territorio. "Cna Forlì-Cesena in questi giorni sta raccogliendo le istanze sul territorio e tra le imprese – dice il presidente provinciale Lorenzo Zanotti – per poterle sottoporre al più presto al presidente della Regione Stefano Bonaccini".

Prosegue anche l’impegno di Legacoop Romagna a fianco delle comunità colpite. Fra le varie iniziative in corso, i soci Conad della Romagna e la cooperativa Commercianti Indipendenti Associati si sono mobilitati per dare solidarietà concreta alle popolazioni colpite dall’alluvione degli ultimi giorni, con un contributo minimo di 100mila euro. "La cooperazione non si piange addosso — dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi — ed è al lavoro fin dall’inizio dell’emergenza per dare una risposta non solo alle imprese, ma a tutte le comunità di cui fa parte. Serve tuttavia un impegno chiaro da parte del governo per dare risposte in tempi brevi, anche ripensando la destinazione dei fondi del Pnrr".

Conclude Lucchi: "Abbiamo stimato in 6 milioni di euro i danni diretti e indiretti subiti finora dalle Cooperative Agricole Braccianti, purtroppo il conto è destinato a crescere".