Raccolti 1.400 euro per un defibrillatore alla Croce Rossa

Sono 1.400 gli euro devoluti al progetto ‘Cuore e batticuore, un defibrillatore per la vita" dal Forlì. Questo il ricavato dell’asta benefica promossa da Live Charity, ente no-profit di cui è testimonial tra gli altri il calciatore Leonardo Bonucci, nel corso della cena di Natale del Forlì Fc svoltasi presso il ristorante Tre Corti, all’interno del Gran Hotel di Forlì. In palio c’erano le maglie autografate di campioni del calibro dello stesso Bonucci, nientemeno che di Cristiano Ronaldo e poi di Maignan, Cutrone e tanti altri, oltre all’ambita numero 21 dell’attaccante biancorosso Lorenzo Babbi, nonché gadget e parastinchi. La somma raccolta è stata impiegata per comprare un defibrillatore che verrà donato in questo mese di gennaio alla Croce Rossa di Forlì, proseguendo nel solco del progetto ‘Italia cardioprotetta’.