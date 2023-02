Raccolti 4mila euro per i bambini colpiti dalla guerra

Continua il sostegno delle associazioni locali, raggruppate sotto l’insegna di ‘Romagna per gli Ucraini’, alle popolazioni colpite dalla guerra. Lo scorso anno sono state varie le missioni umanitarie verso Polonia e Romania in soccorso dei tantissimi profughi, soprattutto donne e bambini. Gli aiuti umanitari sono arrivati anche a Radauti, al centro sociale Maria Ward gestito dalle suore, impegnate da anni nell’aiuto dei bambini più poveri della città situata nel nord della Romania e, dallo scoppio della guerra, anche nell’assistenza dei tanti profughi che superano il vicino confine. Lo scorso sabato si è svolta nella sede della protezione civile di Forlimpopoli una cena solidale con ospite suor Luisa. "E’ stata l’occasione – spiega Graziano Rinaldini, coordinatore di varie missioni – per farci raccontare da suor Luisa il loro impegno per questi bambini e le loro famiglie". Alla cena hanno aderito tutte le associazioni che in questi mesi si sono spese per raccogliere tonnellate di beni di prima necessità: Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Caritas diocesana, Croce Verde Bidente, protezione civile di Bertinoro, gruppo di preghiera di Montepaolo, Polo Autotrasporti e Formula Servizi. Hanno partecipato anche la sindaca Milena Garavini e il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza. Sono stati raccolti 4.000 euro a favore del centro sociale Maria Ward.