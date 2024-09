Raccolto a rischio: "Vendemmia rovinata e agricoltori in difficoltà". Ora si salva il salvabile

L’agricoltura forlivese è stata nuovamente messa a dura prova dall’ultima alluvione. Tra le colture più colpite, l’uva ha subito danni ingenti a causa del maltempo che ha costretto i vignaioli a sospendere la vendemmia. Non appena le condizioni meteo lo hanno consentito, sono tornati nei vigneti, affrontando numerose difficoltà.

"Diversi soci – spiega Carlo Alberto Favoni Miccoli, presidente della sezione vitivinicola di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – dovevano ancora completare la raccolta delle uve a bacca nera, come il Sangiovese. È in atto una corsa contro il tempo: tutta l’acqua caduta sul Forlivese sta provocando l’insorgenza di marciumi e attacchi fungini. Occorre, quindi, velocizzare i tempi di raccolta dove possibile, in alcune zone, è ancora difficile entrare nei vigneti a causa delle ingenti piogge. Inoltre, la grande quantità di acqua caduta provoca l’abbassamento del grado zuccherino del frutto. Il ciclone Boris ha rovinato la coda della vendemmia 2024". Per cercare di recuperare il vino pregiato del territorio si trovano nuove soluzioni: "Stiamo utilizzando la tecnica dell’appassimento – conclude Favoni Miccoli –: l’uva viene raccolta in cassette monostrato e lasciata oltre un mese ad appassire prima di vinificare e ottenere un vino dalle gradazioni importanti e di alta qualità".

Dopo il terzo evento alluvionale in poco più di un anno, tanti sono gli interrogativi ancora aperti su come mettere in sicurezza il territorio: "L’agricoltura – sottolinea Alberto Mazzoni, vicepresidente dell’organizzazione – è il settore economico che paga maggiormente pegno anche questa volta. Gli agricoltori devono essere ancora ristorati dei danni subiti nel 2023 e si trovano ad affrontare nuove difficoltà: dai danni diretti alle produzioni ancora da raccogliere a quelli sugli impianti e sulle strutture". Infine, Mazzoni lancia un appello alle istituzioni: "Da Governo e Regione ci aspettiamo fatti e interventi concreti, non polemiche e rimpalli di responsabilità come invece abbiamo assistito negli ultimi sedici mesi".

Non tutto il raccolto però è perduto. All’azienda agricola San Martino è in pieno svolgimento la campagna per il raccolto delle noci. Nonostante le ingenti piogge e gli eventi climatici dei giorni scorsi, il personale e gli operatori dell’azienda, con interventi mirati, sono riusciti a salvare da fango e acqua la prima parte del raccolto e i frutti già caduti a terra. La raccolta proseguirà quindi a pieno ritmo fino a metà ottobre. Le noci del nuovo raccolto sono già disponibili presso l’Azienda Agricola San Martino in via Persiani 61.