"Raccontate il territorio e le sue storie"

Anche per questa edizione di ’Cronisti in classe’ due giurati d’eccezione sosterranno la redazione nel compito piacevole di leggere gli articoli dei ragazzi, ma ben più arduo quando si tratta poi di scegliere i lavori più meritevoli. Si tratta di due esperti di storia e cultura locale, che da anni ormai rivestono per noi questo ruolo: Marco Viroli e Gabriele Zelli. Nel ringraziarli ancora una volta, pubblichiamo il loro saluto agli studenti, contenente numerosi spunti di riflessione. Se si consulta un qualsiasi dizionario della lingua italiana si potrà leggere che con il termine ’giornalista’ viene indicato chi, per professione, scrive per i giornali o chi collabora, come redattore, alla compilazione di un giornale. Di norma per farlo si deve essere iscritti all’apposito albo. Ogni giornalista in genere ha un settore in cui ama maggiormente esprimersi: politica, cronaca, sport, economia, medicina, moda, arte, tempo libero o anche la denuncia di problemi sociali e altro. Oggi, con l’ampia diffusione dell’informazione, la professione può essere esercitata sulla carta stampata (riviste, settimanali, quotidiani), in ambito radiofonico o in quello televisivo, sui giornali online e sui siti internet. È diventato inoltre molto semplice aprire un proprio canale informativo o un blog utilizzando i mezzi messi a...